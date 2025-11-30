Alfredo Adame minimiza desplante del Cacaraqueo al Show de Freddy en La Granja VIP: “Acomplejados”

Alfredo Adame notó el desprecio que Kim Shantal, Teo y "El Patrón" le hicieron a la edición del Show de Freddy de este sábado 29 de noviembre y tronó contra el Team Cacaraqueo de La Granja VIP... ¡para él, sus rivales sólo dejaron ver sus complejos con su gesto de rechazo!

¿Qué dijo Alfredo Adame de las faltas en su Show de Freddy?

La noche de este sábado, Alfredo Adame se reunió con su amigo Eleazar Gómez para discutir estrategias, comunicar que su podcast ahora sí arrancará este domingo 30 de noviembre y lanzarle unas ácidas críticas al Team Cacaraqueo por no querer asistir a su Show de Freddy para mostrarle su molestia.

Como te contamos Kim Shantal, Teo y "El Patrón" no participaron en la temática de preguntas incómodas y en lugar de eso se quedaron a echar chismecito en el tocador de La Granja VIP , un detalle que Adame no pasó por alto.

"Mi brillo opaca y pues no les gusta estar cerca, desde el primer Freddy Show como que les bailó. Yo lo hice con toda la intención de que todo mundo brillara, todo mundo se luciera y todos se divirtieran, pero ya saben", reflexionó el actor.

Adame fue más allá y les dedicó unas palabras fuertes a sus compañeros que de inmediato se viralizaron en redes: "Mediocres, acomplejados, faltos de brillo, de esos sobran... ¡pero de que jaló, jaló!", declaró el "Golden boy" ante las cámaras 24/7.

Las tensiones en La Granja VIP y la jugada de Kim Shantal que mandó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori a la placa de nominados tensaron muchísimo el ambiente este sábado, que lejos de relax estuvo lleno de teorías y declaraciones polémicas... ¡el chisme sigue a pesar de que muchos se durmieron pronto este 29 de noviembre!

