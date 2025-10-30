Exatlón México | “Nunca olvido de dónde vengo": Koke Guerrero se sincera tras conquistar su tercera medalla

Conmovido y lleno de energía, Koke Guerrero volvió a dejar huella en Exatlón México al ganar su tercera medalla de la temporada, dedicándola al gimnasio de Guadalajara donde dio sus primeros pasos en el deporte. En un mensaje lleno de emoción, Koke recordó con cariño cómo comenzó su historia entre porras, disciplina y sueños que hoy se han vuelto realidad. “He estado pensando mucho en cómo empecé y en quién soy ahora, y estoy muy agradecido con las oportunidades que tengo”, expresó el atleta.