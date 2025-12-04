Mati rompe récord y arrasa en Exatlón México: Así consiguió su cuarta medalla en la novena temporada
Una carrera fulminante, un récord pulverizado y una atleta que demuestra por qué sigue siendo una de las más grandes del Exatlón México.
La noche en Exatlón México tomó un giro espectacular cuando Mati ejecutó una carrera impecable que no solo dejó atrás por amplio margen los tiempos marcados por sus rivales, sino que también le otorgó su cuarta medalla femenil, reafirmando su dominio absoluto en la competencia y consolidándola como la atleta más consistente y peligrosa del circuito.
Galerías y Notas Azteca UNO