Mati rompe récord y arrasa en Exatlón México: Así consiguió su cuarta medalla en la novena temporada

La noche en Exatlón México tomó un giro espectacular cuando Mati ejecutó una carrera impecable que no solo dejó atrás por amplio margen los tiempos marcados por sus rivales, sino que también le otorgó su cuarta medalla femenil, reafirmando su dominio absoluto en la competencia y consolidándola como la atleta más consistente y peligrosa del circuito.