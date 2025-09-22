Ex de Débora Estrella comparte desgarrador mensaje tras la trágica muerte de la conductora

Desde la noticia de la trágica muerte de la conductora, son muchos los usuarios que desean conocer los últimos detalles al respecto, ya sea conociendo las razones que provocaron el fatídico accidente, hasta descubrir detalles de su vida privada. Recientemente, el ex de Débora Estrella compartió un desgarrador mensaje.

Así despedimos a Débora Estrella, quien tuvo paso por Hechos AM TV Azteca [VIDEO] Así despedimos a Débora Estrella, quien comenzó su carrera en televisión presentando el clima y que, con base en dedicación y esfuerzo, llegó a ser titular de otros espacios.

Un momento difícil para el conductor del noticiero, tomándose un minuto de la transmisión para poder hablar sobre temas personales y confesar que estuvo con la familia de la conductora ante los momentos difíciles. Conoce los detalles al respecto.

¿Quién era el ex de Débora Estrella?

José Luis García es un reconocido periodista, quien actualmente es conductor de un noticiero. Pero también se sabe que es el ex de Débora Estrella, estuvieron casados por 15 años, hasta que decidieron en el 2020 terminar su matrimonio.

El conductor, el 22 de septiembre, tuvo que anunciar en televisión la trágica muerte de la conductora, donde se le observa que es difícil hacer la labor frente a las cámaras. Durante esos momentos, toma fortaleza para poder enviar sus condolencias a la familia de ella, mencionando cada uno de los nombres.

Además, de emplear ese momento para recordar los años que pasó con ella al ser pareja, y lo difícil que es para él tener que dar esa noticia, considerando que durante más de 10 años compartieron momentos y experiencias juntos

Detallando que el sentimiento de dolor y tristeza lo tiene vivo en su piel y que no tiene palabras para hablar sobre lo que pasó, siendo un desgarrador mensaje para todos los televidentes. El ex de Débora Estrella decidió hacerlo en televisión, porque es un tema que no debe ser hablado en redes, debe hacerse de frente.

¿Cuándo y cómo murió Débora Estrella?

La trágica muerte de la conductora ocurrió el 20 de septiembre del 2025, día en que la reconocida periodista iba a tomar un vuelo en avioneta. Antes de su fallecimiento había subido en sus redes sociales fotografías de la aeronave en la que se iba a subir.

Hasta el momento se sabe que murió a causa de un accidente aéreo junto al piloto, pero siguen las investigaciones al respecto para saber qué ocasionó la caída de la avioneta. Información que será compartida por las autoridades en los próximos días. Son muchos los conductores y conductoras que han dejado desgarradores mensajes, lamentando los hechos y enviando condolencias.