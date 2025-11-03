Exatlón México | Mejores Momentos |¡Mau llega al Equipo Rojo José al Equipo Azul y prometen cambiar el rumbo de la competencia
El Equipo Rojo le da la bienvenida a Mau, y El Equipo Azul a José, los nuevos refuerzos que prometen transformar la novena temporada de Exatlón México
La victoria del Equipo Rojo en la más reciente batalla de Exatlón México no solo significó puntos, sino también el regreso de un atleta muy querido: Mau, competidor experimentado y gran amigo de Mati Álvarez, quien no ocultó su emoción por tenerlo nuevamente a su lado. Mientras que El Equipo Azul recibe a José.
Galerías y Notas Azteca UNO