Exatlón México | Mejores Momentos |La ventaja se pinta de rojo: ¿señal del próximo eliminado en Exatlón México?

La tensión volvió a subir en Exatlón México luego de que la ventaja de la noche se tiñó completamente de rojo, dejando al Equipo Rojo con una vida extra que les permite respirar con tranquilidad mientras refuerzan su confianza de cara al próximo domingo; en contraste, El Equipo Azul resintió la derrota, pero se mantiene concentrado en defender La Villa 360 y en recuperar su ritmo, convencidos de que aún pueden revertir el rumbo pese al impulso anímico que hoy acompaña al equipo escarlata.

