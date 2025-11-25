La polémica reacción de Eugenio Derbez a la muerte de Gabriela Michel

Ante el silencio total por parte de familiares, amigos y conocidos, la gente realmente se ha volcado a pedir explicaciones de lo sucedido con Gabriela Michel. Ni Aislinn, ni sus otras hermanas han salido a dar informes y en medio de toda esa bola a punto de explotar por la incertidumbre, Eugenio Derbez abrió un video en vivo. Y ante eso, la gente le cuestionó por su ex esposa y esta fue la reacción del comediante.

¿Qué dijo Eugenio Derbez del fallecimiento de Gabriela Michel?

Gabriela Michel falleció, según los reportes de Chamonic3, en la mañana del 24 de noviembre de 2025. Se indica que todo esto derivado de un accidente que tuvo en su propia casa. Por ello, la gente se abalanzó a redes para encontrar respuestas, sin embargo al no encontrarlas, aprovecharon el video que inició Eugenio desde la entrega de los Emmys Internacional.

El actor y comediante mexicano hizo un video en vivo mientras participaba de la alfombra roja de este evento, acompañado por su esposa, Alessandro Rosaldo. Sin embargo, las redes sociales soltaron hate al ex esposo de Gabriela Michel, pues le cuestionaron en repetidas ocasiones sobre el estatus de Aislinn y de los eventos de los que siguen sin haber respuestas.

Ante eso, Eugenio Derbez simplemente se dedicó a compartirle a sus fans un poco de lo que se vivía en el momento en dicho evento. Y aunque muchos argumentan que sí podía leer los comentarios en su transmisión, él decidió ignorarlos y de un momento a otro… terminar su en vivo.

¿Cómo fue la relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

Según las declaraciones que han salido de los protagonistas a lo largo de los años… muy conflictiva. Aislinn incluso ganó viralidad por hablar de cómo sus papás le generaron traumas en la infancia por la manera en la que se trataban sus padres. Insultos y poner a la niña en medio fue el pan de cada día para ella, hasta que sus papás se separaron tras un año de matrimonio de horror.

Por ello, se sabe que la actriz de doblaje y el comediante tuvieron una relación final bastante conflictiva, aunque en estos momentos tampoco emitió comentarios respecto de la nota alrededor de su ex pareja.