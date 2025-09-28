Exatlón Draft El Ascenso | Mujeres del Equipo Blanco enfrentan eliminación con alivio

La tensión quedó atrás. Las mujeres del Equipo Blanco ya pasaron por la temida eliminación en El Ascenso y, lejos de la tristeza, ahora sienten un profundo alivio. Para ellas, este proceso no fue un final, sino la antesala a una nueva etapa rumbo al verdadero Equipo Rojo o Azul. Al igual que sus rivales del Equipo Negro, también respiran tranquilas, sabiendo que lo peor ya pasó.