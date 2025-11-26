Exatlón México | Mejores Momentos | La medalla más peleada de la semana 9… ¿Dominan las rojas o sorprenden las azules?”
La semana 9 trae uno de los momentos más intensos de Exatlón México: todas las atletas salen a pista para pelear la medalla que puede cambiar por completo su permanencia dentro de la competencia.
La competencia en Exatlón México sube de nivel en la semana 9 con una de las pruebas más esperadas: la disputa por la medalla, un premio crucial que otorga una valiosa vida extra y permite a las atletas mantenerse con mayor tranquilidad en esta novena temporada. Tanto El Equipo rojo como el Azul preparan estrategias distintas para asegurar la presea, y la tensión crece al saberse que este beneficio podría definir futuros duelos de eliminación.
