Exatlón México | Mejores Momentos | Los azules se van de fiesta en Punta Cana y los rojos arden de envidia
El ambiente en Exatlón México se encendió luego de que El Equipo Azul ganara la ventaja y celebrara con una esperada noche de fiesta en Punta Cana, un descanso merecido que contrastó con el clima tenso que se vivió en El Equipo Rojo, donde la llegada de un nuevo refuerzo los mantiene en proceso de ajuste y reconstrucción.
