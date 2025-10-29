Exatlón México | Mejores momentos | “Si nos organizamos, ganamos todos2": El grito de unión del Equipo Azul

En Exatlón México, el Equipo Azul atraviesa una racha ganadora que los tiene más fuertes que nunca. Bajo el lema “Si nos organizamos, ganamos todos”, los atletas azules celebraron sus más recientes victorias y se mostraron concentrados en eliminar a uno de los rojos en el próximo duelo dominical. Del otro lado, las leyendas del Equipo Rojo viven horas de tensión: reconocen que algo les falta para guiar a sus nuevos integrantes y los reclamos comienzan a surgir, pues algunos competidores señalan la falta de consistencia y estrategia en los enfrentamientos.