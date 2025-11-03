Exatlón México | Mejores momentos | La frustración invade al Equipo Azul tras un adiós mientras el Equipo Rojo celebra seguir completos.

El Equipo Azul enfrenta días de frustración tras no poder eliminar a ningún competidor rojo, una situación que ha generado dudas, enojo y tristeza dentro del grupo. La competencia ha puesto a prueba no solo la fuerza física, sino también la resistencia emocional de los atletas, quienes comienzan a sentir el peso del aislamiento, el cansancio y la presión constante de rendir al máximo dentro de la novena temporada de Exatlón México.