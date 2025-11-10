Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Por qué no podemos sacar a un rojo?”: la frustración azul desata la euforia del equipo rojo

La rivalidad entre azules y rojos está más encendida que nunca en Exatlón México. Tras una nueva victoria del equipo rojo, los integrantes del equipo azul no ocultaron su frustración al preguntar: “¿Por qué no podemos sacar a un rojo?”. Mientras tanto, los “Killer Blue” del equipo rojo celebraron con orgullo su permanencia y aplaudieron a Edna, quien logró eliminar a una competidora azul en un duelo de alto voltaje.