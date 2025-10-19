inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | Doris dejó atrás el miedo y sacó todo su poder

Después de días de incertidumbre, Doris vuelve más fuerte que nunca y demuestra que nada la detiene.

Tras varios días de preocupación por una lesión, Doris por fin pudo respirar tranquila al confirmarse que no fue nada grave. Con el alivio llegó la fuerza, y la atleta regresó a los circuitos con más determinación que nunca, dejando atrás el miedo y demostrando por qué es una de las competidoras más poderosas de Exatlón México.

