Exatlón México | Mejores momentos | Doce entraron, doce salieron: El Equipo Rojo vive su mejor semana dentro de la competencia
El fuego rojo sigue más encendido que nunca. Mientras el Equipo Rojo celebra una semana perfecta en Exatlón México, El Equipo Azul busca desesperadamente una estrategia que les permita salir de su mala racha.
En Exatlón México, la competencia está más encendida que nunca. El Equipo Rojo celebra una semana llena de triunfos después de que sus 12 atletas salieran a la pista y todos regresaran con la cabeza en alto. La moral está por los cielos y la unión del equipo se siente más fuerte que nunca, mientras El Equipo Azul enfrenta un panorama completamente distinto: derrotas consecutivas, presión interna y la urgente necesidad de redefinir su estrategia si no quieren seguir cediendo terreno.
