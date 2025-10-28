Exatlón México | Mejores momentos | Los Guerreros de la Luz recuperan La Villa 360: ¿Nuevo dominio del Equipo Azul?

El poder cambió de manos en Exatlón México, y con él, el rumbo del juego. El Equipo Azul, ahora bajo el místico símbolo de sus “Máscaras del Poder”, celebra una de sus victorias más estratégicas de la temporada tras recuperar La Villa 360, símbolo absoluto de dominio y privilegio. Renacidos como los Guerreros de la Luz, los azules brillan con una confianza que parece imparable, listos para conquistar también la Zona de Peligro.