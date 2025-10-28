Exatlón México | Mejores momentos | Los Guerreros de la Luz recuperan La Villa 360: ¿Nuevo dominio del Equipo Azul?
Las “Máscaras del Poder” han despertado: el Equipo Azul celebra su victoria y marca el inicio de una nueva era en Exatlón México. Pero mientras los Guerreros de la Luz brillan, los Rojos enfrentan su noche más oscura.
El poder cambió de manos en Exatlón México, y con él, el rumbo del juego. El Equipo Azul, ahora bajo el místico símbolo de sus “Máscaras del Poder”, celebra una de sus victorias más estratégicas de la temporada tras recuperar La Villa 360, símbolo absoluto de dominio y privilegio. Renacidos como los Guerreros de la Luz, los azules brillan con una confianza que parece imparable, listos para conquistar también la Zona de Peligro.
