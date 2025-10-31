inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores momentos | Halloween llega a Exatlón y desata el miedo: acertijos, gritos y una noche para no olvidar

El espíritu de Halloween invadió las arenas de Exatlón México, donde los atletas vivieron una noche llena de miedo, acertijos y emociones extremas.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La noche más aterradora del año llegó hasta las playas de Exatlón México, donde los atletas fueron sorprendidos con una celebración de Halloween llena de tensión, risas y sustos inesperados. En medio de acertijos y desafíos temáticos, la famosa Casa de los Autos se transformó en un verdadero laberinto del terror que puso a prueba la valentía y la concentración de cada competidor.

Exatlón México 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×