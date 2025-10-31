Exatlón México | Mejores momentos | Halloween llega a Exatlón y desata el miedo: acertijos, gritos y una noche para no olvidar
El espíritu de Halloween invadió las arenas de Exatlón México, donde los atletas vivieron una noche llena de miedo, acertijos y emociones extremas.
La noche más aterradora del año llegó hasta las playas de Exatlón México, donde los atletas fueron sorprendidos con una celebración de Halloween llena de tensión, risas y sustos inesperados. En medio de acertijos y desafíos temáticos, la famosa Casa de los Autos se transformó en un verdadero laberinto del terror que puso a prueba la valentía y la concentración de cada competidor.
