Exatlón México | Mejores Momentos | Exatlón México: Los Rojos arrancan mal y los Azules ya huelen La Villa 360
El arranque de semana en Exatlón México se pone rojo intenso… pero no por victoria, sino por preocupación. Los Azules vuelven recargados y listos para arrebatarlo todo.
El Equipo Rojo comenzó la semana con el pie izquierdo en Exatlón México, dejando ver grietas que los Azules están aprovechando con una motivación explosiva tras ganar la ventaja y prepararse para recuperar la codiciada Villa 360.
