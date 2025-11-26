Exatlón México | Mejores Momentos | Mati domina la noche y la medalla femenil vuelve a teñirse de rojo

En una noche llena de intensidad, el equipo rojo volvió a dominar la arena de Exatlón México al llevarse la medalla femenil gracias a una sólida actuación de Mati, quien celebró el triunfo con una frase que marcó la jornada: “ganar la medalla es el recordatorio de que estoy haciendo bien las cosas”, dejando claro que su nivel sigue firme en la novena temporada.