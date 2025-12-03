Exatlón México | Mejores Momentos | Koke brilla, los Azules celebran y los Rojos tiemblan: Medalla y nuevo refuerzo
Koke vuelve a dominar las pistas, los Azules celebran una nueva medalla y los Rojos responden con la llegada de un refuerzo que promete sacudir la competencia.
Exatlón México vivió uno de sus momentos más intensos cuando Koke Guerrero se adjudicó su cuarta medalla de la temporada, reafirmando su fuerza como uno de los atletas más dominantes del Equipo Azul. Mientras la escuadra celebra una victoria más, los Rojos intentan recomponer su confianza con la llegada de un nuevo refuerzo que busca cambiar el rumbo del equipo.
Galerías y Notas Azteca UNO