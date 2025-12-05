inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Exatlón México | Mejores Momentos | Cuatro victorias, un azul al duelo y tensión máxima rumbo a la eliminación

Los Rojos se encienden, los Azules tambalean y el duelo de eliminación pinta para ser uno de los más tensos de la temporada.

La noche en Exatlón México se pintó totalmente de rojo luego de que el equipo comandara cuatro carreras consecutivas que enviaron directo a una atleta azul al duelo de eliminación, un golpe duro que evidenció, como aseguró Koke: que “no está mal perder, sino cómo se está perdiendo”.

