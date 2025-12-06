Kim Shantal suelta FUERTES confesiones de su relación con Eleazar Gómez en La Granja VIP

Kim Shantal, la celebridad de La Granja VIP que se ganó el codiciado poder de la Traición en la semana 8 de la competencia , se desató ante las cámaras 24/7 y reveló algunos detalles de su relación llena de altibajos con Eleazar Gómez que hicieron mucho ruido entre los fans del reality: ¡entérate!

¿Qué dijo Kim Shantal de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Kim Shantal aprovechó un momento de descanso en La Granja VIP antes de la Gala de Doble Traición de este viernes para mandarle un extenso mensaje a sus fans en el que contó cómo se ha sentido en estos últimos días llenos de presión y conflictos.

Llamó en especial la atención el hecho de que Kim hablara de las actitudes recientes que el "eterno nominado" Eleazar Gómez tuvo con ella, un tema espinoso e incómodo ya que ambos se mostraron distantes últimamente.

"Cuando vieron que gané, obviamente les cambió la cara y se pusieron súper serios, después comenzaron a hablarme (…) hoy en la mañana Eleazar me pidió perdón con un speech grabado por Alfredo que no tuvo sentido para mí, porque desde el día 1 trataba de ser mi amigo... tal vez intentaba que no lo metiera en la Traición", reflexionó.

La noche de este jueves fue evidente la incomodidad de Eleazar Gómez al ver entrar a Kim Shantal como la triunfadora del Duelo de Salvación: se puso serio y ni siquiera se levantó para felicitarla; sin embargo, Kim aceptó que a pesar de todo el actor es un jugador muy bueno que merece seguir en la competencia.

"No me incomoda su presencia, de hecho siento que es una de las personas que más le ha ch1ng4d0 en el juego y es de los pocos que se merece estar aquí", expresó Kim.

A quien sí criticó con muchas ganas fue a Sergio Mayer Mori, pues Kim consideró que él debería salir de La Granja VIP porque no aporta nada y todo lo hace de mala gana, según su versión:

"No es como que me incomode, como yo lo incomodo a él, la verdad él no me incomoda, puede andar por donde quiera y todo pero pues... no aporta a las actividades de La Granja, todo lo hace de mala gana, siempre se está quejando, y pues sí siento que está ocupando un lugar que ni siquiera quiere", explicó.

En cierto momento, Kim Shantal y Eleazar Gómez llegaron a tener momentos de conexión tan buenos que muchos pensaron que había surgido algo especial entre ellos en La Granja VIP; sin embargo, la influencer dejó las cosas en claro y resaltó el carácter inestable de Eleazar Gómez que ahora estaría influenciado por Alfredo Adame... ¡qué tal!

