Los “nunca, nunca” de La Bea y “El Patrón” en La Granja VIP: ¿qué trabajos hicieron por primera vez?

Alberto del Río "El Patrón" y La Bea revelaron ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP cuáles trabajos campiranos fueron los que "nunca nunca" hicieron a lo largo de su vida y que ahora aprendieron a realizar para cumplir con sus tareas... ¡volverán a casa con muchas habilidades nuevas!

¿Qué trabajos campiranos se enseñaron a hacer La Bea y "El Patrón" en La Granja VIP?

Mientras la mayoría de los granjeros aprovecharon la tarde de este viernes para dormir una siesta antes de la Gala de Doble Traición de este viernes, La Bea y "El Patrón" se metieron al gimnasio para entrenar un poco.

Mientras hacían ejercicio, ambas celebridades recordaron que entraron a La Granja VIP sin tener la más mínima idea de cómo se ordeñaba una vaca o los cuidados que un caballo tan inquieto como Hidalgo necesitaba... ¡ahora son todos unos expertos en el trabajo duro de campo!

"¿Qué fue de las cosas que hiciste aquí en La Granja por primera vez que no habías hecho nunca en tu vida? Yo nunca había dormido en una cama de paja , nunca había agarrado un conejo, ordeñado una vaca... ¿cuáles fueron tus 'nunca, nunca'?", le preguntó "El Patrón" a La Bea mientras hacía pesas.

Para la standupera, hubo una tarea campirana en especial que nunca se imaginó que haría: " Cuidar un caballo: los había visto e incluso me había subido a uno, pero nunca lo había cuidado ... dormir en la paja pues no, no lo había hecho, pero sí dormí en el piso", recordó La Bea.

Con el final de La Granja VIP cada vez más cerca, no es de extrañarse que los granjeros hagan muchos ejercicios de introspección como este, sobre todo porque en efecto se enfrentaron a desafíos que tal vez nunca se imaginaron que debían cumplir: ¡cuando vuelvan a casa estarán repletos de nuevas habilidades que tal vez podrían servirles después!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: