inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Mejores momentos| Tras el accidente, Aristeo y Ernesto Cázares viven un reencuentro que toca el corazón de México

Los hermanos Cázares se reencuentran en un momento cargado de emociones, esperanza y fortaleza tras el accidente que marcó la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La emoción invadió Exatlón México durante uno de los momentos más conmovedores de la temporada: el reencuentro entre Ernesto y Aristeo Cázares. Después del terrible accidente que sufrió Aristeo dentro de los circuitos, los hermanos pudieron verse nuevamente, compartiendo palabras llenas de cariño, nostalgia y fortaleza. Aristeo habló con sinceridad sobre lo que ha sentido tras el incidente, mientras Ernesto lo escuchaba. Este encuentro recordó a todos la unión que caracteriza a la familia del Exatlón México y la importancia del apoyo en los momentos más difíciles. Los buenos deseos y las muestras de afecto no se hicieron esperar, dejando en claro que el espíritu de lucha de los hermanos Cázares sigue más vivo que nunca.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×