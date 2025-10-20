Exatlón México | Mejores momentos| Tras el accidente, Aristeo y Ernesto Cázares viven un reencuentro que toca el corazón de México

La emoción invadió Exatlón México durante uno de los momentos más conmovedores de la temporada: el reencuentro entre Ernesto y Aristeo Cázares. Después del terrible accidente que sufrió Aristeo dentro de los circuitos, los hermanos pudieron verse nuevamente, compartiendo palabras llenas de cariño, nostalgia y fortaleza. Aristeo habló con sinceridad sobre lo que ha sentido tras el incidente, mientras Ernesto lo escuchaba. Este encuentro recordó a todos la unión que caracteriza a la familia del Exatlón México y la importancia del apoyo en los momentos más difíciles. Los buenos deseos y las muestras de afecto no se hicieron esperar, dejando en claro que el espíritu de lucha de los hermanos Cázares sigue más vivo que nunca.