Exatlón México | Mejores Momentos |¡Brujería o estrategia! El Equipo Rojo defiende la Villa 360 mientras los Azules planean su revancha

El ambiente en Exatlón México está que arde. Esta semana, El Equipo Rojo se alista para defender con uñas y dientes La Villa 360, su preciado refugio de descanso, estrategia y motivación. Del otro lado, El Equipo Azul promete revancha total, impulsado por la llegada de sus nuevos refuerzos, quien llega con energía, determinación y la misión clara de recuperar la comodidad perdida.