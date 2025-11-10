Exatlón México | Mejores Momentos |¡Brujería o estrategia! El Equipo Rojo defiende la Villa 360 mientras los Azules planean su revancha
El Equipo Rojo no piensa soltar la Villa 360, mientras los Azules se preparan con todo y con nuevo refuerzo para recuperar su “casa” soñada.
El ambiente en Exatlón México está que arde. Esta semana, El Equipo Rojo se alista para defender con uñas y dientes La Villa 360, su preciado refugio de descanso, estrategia y motivación. Del otro lado, El Equipo Azul promete revancha total, impulsado por la llegada de sus nuevos refuerzos, quien llega con energía, determinación y la misión clara de recuperar la comodidad perdida.
Galerías y Notas Azteca UNO