Exatlón México | Mejores Momentos | Los rojos dominan la arena mientras los azules buscan cómo revertir la racha

El fuego rojo volvió a encenderse, Karol, la novata, sorprende a todos al quedarse con la medalla femenil y cambiar el rumbo de la competencia. ¿Podrán los azules reaccionar a tiempo?

La arena del Exatlón México volvió a arder con el triunfo del Equipo Rojo, que encendió su racha de victorias gracias a una inesperada heroína: Karol, la novata que sorprendió a todos al llevarse la medalla femenil. Su desempeño dejó sin palabras a sus rivales y desató la euforia entre sus compañeras.

