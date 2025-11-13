Exatlón México | Mejores Momentos | Los rojos dominan la arena mientras los azules buscan cómo revertir la racha
El fuego rojo volvió a encenderse, Karol, la novata, sorprende a todos al quedarse con la medalla femenil y cambiar el rumbo de la competencia. ¿Podrán los azules reaccionar a tiempo?
La arena del Exatlón México volvió a arder con el triunfo del Equipo Rojo, que encendió su racha de victorias gracias a una inesperada heroína: Karol, la novata que sorprendió a todos al llevarse la medalla femenil. Su desempeño dejó sin palabras a sus rivales y desató la euforia entre sus compañeras.
Galerías y Notas Azteca UNO