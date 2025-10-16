Exatlón México | Mejores Momentos 2 | KoKe desata la batalla interna: ¿Podrá superar su récord histórico de 8 medallas
KoKe Guerrero sorprende con su desempeño y desata una batalla interna en Exatlón México. ¿Podrá romper su récord de 8 medallas y mantener la unión del equipo?
La tensión sube de nivel en Exatlón México, donde KoKe Guerrero vuelve a robar los reflectores tras sorprender con un desempeño que promete romper su propio récord de 8 medallas. Su fuerza, estrategia y precisión lo han convertido en uno de los atletas más temidos dentro de las arenas, pero esta vez la competencia se vuelve personal: comienza una batalla interna que podría definir su legado dentro del programa.
