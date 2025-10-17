inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos |El Equipo Azul sigue con todo mientras los Rojos se quiebran por la frustración

El Equipo Rojo vive su peor momento en Exatlón México mientras los Azules no sueltan la cima.

El Equipo Azul de Exatlón México vive una de sus mejores etapas: todo les sale bien, celebran cada punto y su energía parece imparable, pero la pregunta que muchos se hacen es si podrán mantener el ritmo en el siguiente reto. Del otro lado, el panorama es muy distinto: dos atletas rojos ya están instalados, pero la tensión dentro del equipo comienza a notarse.

