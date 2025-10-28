Exatlón México | Mejores momentos | Los Azules mueven sus piezas: un rojo en peligro y una eliminación suspendida que aún pesa

En una jornada marcada por la estrategia y la revancha, El Equipo Azul celebró un nuevo golpe dentro de Exatlón México al colocar a Luis, uno de los integrantes rojos, en riesgo de eliminación para el próximo domingo. La tensión se disparó después de que la última eliminación quedara suspendida tras la aparatosa salida de Aristeo, un suceso que dejó huella en ambos equipos. Sin embargo, los azules no perdieron tiempo y reforzaron su plan maestro: “llevar a todos los rojos a la eliminación”.