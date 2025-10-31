Exatlón México | Mejores momentos | La emoción invade Exatlón: una pérdida conmueve al Equipo Azul mientras el rojo busca su revancha

El espíritu competitivo se mezcla con la tristeza en Exatlón México, luego de que Paola, integrante del Equipo Azul, recibiera la dolorosa noticia del fallecimiento de su abuelita, un hecho que estremeció a toda la familia del reality.En medio de las lágrimas y la unión de ambos equipos, el Equipo Rojo logra respirar con tranquilidad tras su más reciente victoria.