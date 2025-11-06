Exatlón México | Mejores Momentos |¿Dominio absoluto del Equipo Rojo o pura mala suerte del Azul?
El Exatlón México vive momentos intensos. El Equipo Rojo sigue en racha mientras el Azul busca desesperadamente recuperar terreno. ¿Será dominio o destino?
Mati no se anduvo con rodeos: “Es la hora del dominio del Equipo Rojo”, sentenció con firmeza, y sus palabras parecen haberse convertido en realidad dentro de Exatlón México. La escuadra roja atraviesa uno de sus mejores momentos, encadenando victorias, confianza y celebraciones que dejan claro que el poder está de su lado.
Galerías y Notas Azteca UNO