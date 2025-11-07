Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Al fin respiran los azules! El equipo rompe su mala racha y pone a un rojo en riesgo

El ambiente en Exatlón México se llena de contrastes y emociones. El Equipo Azul celebra con orgullo haber roto su racha perdedora, un respiro necesario después de jornadas complicadas donde cada punto dolía el doble. Esta vez, lograron enviar a riesgo de eliminación a una atleta del Equipo Rojo, y la alegría se desborda entre gritos, abrazos y festejos bajo el sol de la arena.