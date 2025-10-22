Exatlón México | Mejores momentos | Un sabor agridulce invade la arena: la medalla varonil divide emociones

Dentro de Exatlón México, la Batalla por la Medalla varonil ofreció un ambiente lleno de emociones. En esta ocasión la victoria se definió por muy poco, y aunque un equipo festejó con mucho orgullo la primera medalla obtenida por uno de sus atletas, la otra escuadra se vio superada por la frustración. Desbordando emociones, algunos competidores resumieron el sentimiento general en: “Estuvimos muy cerca”.