Exatlón México | Mejores Momentos | la racha del Equipo Rojo continúa y un novato sorprende al mandar a una leyenda a eliminación

La emoción en Exatlón México alcanzó su punto más alto con una jornada llena de giros inesperados. El Equipo Rojo logró mantener su racha ganadora con un golpe duro para El Equipo Azul, al mandar a una leyenda de Exatlón México a estar en riesgo de eliminación. Por el otro lado, la escuadra del azul entra en un momento crítico que rompe la confianza de sus integrantes.