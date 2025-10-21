Exatlón México | Mejores momentos | El Equipo Azul arrasa mientras el Equipo Rojo se desmorona entre tensiones y despedidas

La tensión dentro de Exatlón México está al límite. El Equipo Azul vive una racha de victorias que parece imparable, consolidando su dominio en los circuitos y fortaleciendo su unión. En contraste, El Equipo Rojo atraviesa su momento más crítico tras perder a un integrante clave, lo que ha detonado una ola de emociones, desacuerdos y estrategias fallidas. Los conflictos internos se hacen evidentes mientras buscan reencontrarse con el triunfo.