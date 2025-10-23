Exatlón México | Mejores Momentos | El resurgir del Equipo Rojo: ¡Los atletas vive un giro inesperado en la competencia!
El fuego volvió a encenderse en Exatlón México: Tras una serie de derrotas, el Equipo Rojo renace con fuerza y celebra un triunfo que podría cambiarlo todo en la novena temporada.
Después de semanas complicadas, El Equipo Rojo finalmente logró romper su mala racha en Exatlón México, consiguiendo una victoria clave en el Duelo de los Enigmas que les otorgó un merecido descanso en la playa. La emoción se desbordó entre los atletas, quienes vieron en este triunfo no solo un respiro físico, sino también un impulso emocional que podría marcar un antes y un después en la competencia.
Galerías y Notas Azteca UNO