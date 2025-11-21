Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul toma la ventaja mientras los rojos enfrentan fracturas internas
La Villa 360 vuelve a teñirse de azul y la tensión en el Equipo Rojo crece, mientras las leyendas reconocen el poder de los nuevos ingresos que redefinen la competencia.
En una noche decisiva de Exatlón México, la Villa 360 vuelve a pintarse de azul mientras las leyendas del programa reconocen el talento y la energía de los nuevos ingresos, consolidando un ambiente favorable para el Equipo Azul que busca mantener a todos sus atletas a salvo, en contraste con un Equipo Rojo que deberá dormir nuevamente en La Barraca Metálica y enfrentar una creciente tensión interna que apunta a Humberto como responsable de complicar la convivencia, situación que se intensifica noche tras noche y pone en riesgo su desempeño rumbo a la próxima eliminación,
