Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul toma la ventaja mientras los rojos enfrentan fracturas internas

En una noche decisiva de Exatlón México, la Villa 360 vuelve a pintarse de azul mientras las leyendas del programa reconocen el talento y la energía de los nuevos ingresos, consolidando un ambiente favorable para el Equipo Azul que busca mantener a todos sus atletas a salvo, en contraste con un Equipo Rojo que deberá dormir nuevamente en La Barraca Metálica y enfrentar una creciente tensión interna que apunta a Humberto como responsable de complicar la convivencia, situación que se intensifica noche tras noche y pone en riesgo su desempeño rumbo a la próxima eliminación,