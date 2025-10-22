Exatlón México | Mejores Momentos | Triunfos y tensión: la racha del Equipo Azul en Exatlón México podría romperse esta noche

La competencia en Exatlón México está más intensa que nunca. El Equipo Azul celebra una impresionante racha de victorias que los ha colocado en una posición dominante dentro de la arena, sin embargo, la euforia podría volverse su peor enemigo. Las palabras de Rosique han resonado entre los atletas: “la confianza excesiva puede ser el primer paso hacia la derrota”. Del otro lado, El Equipo Rojo vive días complicados entre frustración y deseo de revancha, pero la motivación crece y cada uno promete sorprender en los próximos circuitos