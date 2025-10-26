inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | Sin Mati, el Equipo Rojo promete dejarlo todo en la última Supervivencia

Aunque Mati no esté, el Equipo Rojo busca demostrar su fuerza y unión en el circuito final.

La ausencia de Mati ha puesto a prueba al Equipo Rojo, pero lejos de desmotivarse, los atletas se llenan de energía para enfrentar la última Supervivencia. Con la mirada puesta en el triunfo, cada integrante promete dar el máximo y demostrar que la garra roja sigue viva, dentro y fuera del circuito.

