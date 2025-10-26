inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul domina y manda a tres rojas al Duelo de Eliminación

Los azules confían en su estrategia, pero deberán demostrar su fuerza una vez más en el circuito decisivo.

El Equipo Azul consiguió una importante ventaja al lograr que tres integrantes del Equipo Rojo lleguen al Duelo de Eliminación. Sin embargo, la competencia aún no está definida. La confianza y seguridad mostradas por los azules deberán reflejarse nuevamente en el circuito, donde cada segundo cuenta y cualquier error puede cambiarlo todo.

