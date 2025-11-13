Exatlón México | Mejores Momentos | La tensión aumenta en Exatlón México: los Rojos ganan, pero los Azules celebran más
Los ánimos se encienden en Exatlón México: aunque los Rojos se llevaron el Enigma, los Azules celebran como si hubieran ganado la noche.
La novena temporada de Exatlón México sigue sorprendiendo a todos, los rojos se llevaron la victoria de ayer, pero no la satisfacción completa. Mientras el equipo rojo celebra entre sonrisas forzadas y premios que no convencen a todos, los azules disfrutan desde su trinchera, celebrando que sus rivales no lograron el resultado perfecto.
