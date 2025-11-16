Exatlón México | Mejores Momentos | La Batalla Final: José se declara listo
El Equipo Azul se muestra confiado con una mentalidad positiva y una sensación de mejora constante mientras que El Equipo Rojo se encuentra consternado.
Después de una derrota, José se prepara para su primer duelo de eliminación con confianza y determinación. Con una sonrisa en el rostro y un espíritu guerrero, José se declara listo para enfrentar el desafío. ¿Podrá cumplir con sus expectativas y llevarse la victoria? La emoción está en el aire y solo el tiempo lo dirá.
