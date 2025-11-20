Exatlón México | Mejores Momentos | La racha azul sigue: Una de las favoritas gana la medalla y pone en alerta máxima al Equipo Rojo
La racha azul sigue imparable y una de las atletas más queridas asegura la Medalla Femenil, aumentando la tensión dentro del Equipo Rojo.
En un nuevo capítulo de Exatlón México, los mejores momentos estuvieron marcados por la contundente victoria de una atleta del Equipo Azul, quien se llevó la Medalla Femenil y reforzó la poderosa racha que mantiene a su escuadra en la cima, mientras la presión aumenta para El Equipo Rojo.
