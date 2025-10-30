Exatlón México | Mejores momentos | ¡Remontada infernal! El Equipo Rojo revive con fuerza y esperan su Fiesta de Halloween

La noche en Exatlón México estuvo llena de emoción, disfraces y un toque de venganza deportiva, ya que el Equipo Rojo logró lo que muchos creían imposible: una sorprendente remontada que les devolvió la confianza y la fuerza para encarar el resto de la temporada. Luego de adueñarse de la Fiesta de Halloween, los rojos celebraron con energía, sabiendo que cada victoria cuenta en su camino hacia la Villa 360.