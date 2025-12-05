inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | “¡Increíble!” La sorpresa que conmueve al Equipo Rojo en La Villa 360 y podría cambiarlo todo

El Equipo Rojo llegó a La Villa 360 esperando descanso, pero encontraron una sorpresa tan emotiva que podría transformar su camino en Exatlón México.

Exatlón México
El Equipo Rojo vivió uno de los momentos más impactantes de la temporada en Exatlón México al llegar a La Villa 360 y descubrir un premio inesperado que mezcló emoción, nostalgia y energía pura: Una llamada especial que lo cambia todo.

