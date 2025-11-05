Exatlón México | Mejores Momentos | Esperanza, energía y revancha: El Equipo Azul busca mantener recuperar su racha en la novena temporada
El ánimo azul vuelve a brillar en Exatlón México. Tras su triunfo en el Duelo de los Enigmas, los atletas se preparan para mantener la energía y enfrentar con todo las próximas batallas.
El Equipo Azul vive un momento clave dentro de Exatlón México 2025. Luego de conquistar el Duelo de los Enigmas, la escuadra recupera la confianza que había perdido en jornadas anteriores y promete mantener el entusiasmo en cada circuito. Aunque El Equipo Rojo no pierde la felicidad.
