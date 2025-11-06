Exatlón México | Mejores momentos | ¿Brujería en la novena temporada? El Equipo Azul acusa a Edna y los Rojos responden con fuerza
La tensión se eleva en Exatlón México. Entre triunfos y derrotas, surge una teoría inesperada: ¿la suerte del Equipo Rojo se debe a la brujería de Edna?
El drama se apodera de Exatlón México luego de que el Equipo Azul insinuara que Edna, integrante del Equipo Rojo, podría estar usando brujería para mantener la racha ganadora de su escuadra. Todo surgió tras una serie de derrotas consecutivas que los azules no logran explicar
