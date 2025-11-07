inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Mejores Momentos | ¡El ambiente arde! Rojos confiados, Azules al límite y las mujeres en riesgo

Los ánimos se encienden en Exatlón México 2025: los Rojos celebran su racha, los Azules luchan por sobrevivir y las mujeres enfrentan una semana decisiva.

El calor de la competencia sube de nivel en la novena temporada de Exatlón México, donde cada circuito se ha vuelto un campo de batalla emocional. El equipo Rojo vive un momento de gloria tras encadenar victorias consecutivas, pero la confianza podría jugarles una mala pasada justo cuando más necesitan mantener la concentración

