Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul celebra, pero el Equipo Rojos viven tensión y sarcasmos en la novena temporada

💪Los Azules están encendidos, pero los Rojos viven tensión y frustración. ¿Se mantendrá la racha o habrá una sorpresa en la próxima competencia?

El ambiente en Exatlón México está que arde. El Equipo Azul sigue con una racha que parece imparable, sus integrantes celebran cada punto con una energía que contagia y que, hasta ahora, ha sido clave para mantenerse arriba. Pero del otro lado, El Equipo Rojo atraviesa momentos difíciles: la frustración se siente, los ánimos bajan y el sarcasmo empieza a colarse entre las conversaciones, marcando un punto de quiebre dentro del grupo.

