Así se vivió la fiesta secreta del Equipo Azul de Exatlón México en su espectacular Party Bus en Punta Cana

Después de conquistar La Batalla Colosal, el Equipo Azul de Exatlón México recibió uno de los premios más esperados de la temporada: una fiesta sorpresa a bordo de un party bus en Punta Cana, donde los atletas dejaron atrás por un momento la presión de los circuitos para disfrutar música, luces y una convivencia que fortaleció su unión dentro del juego.