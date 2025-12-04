Así se vivió la fiesta secreta del Equipo Azul de Exatlón México en su espectacular Party Bus en Punta Cana
El Equipo Azul disfrutó de una noche inolvidable tras ganar la Batalla Colosal: Una fiesta secreta en un party bus que desató risas, música y momentos imperdibles en Punta Cana.
Después de conquistar La Batalla Colosal, el Equipo Azul de Exatlón México recibió uno de los premios más esperados de la temporada: una fiesta sorpresa a bordo de un party bus en Punta Cana, donde los atletas dejaron atrás por un momento la presión de los circuitos para disfrutar música, luces y una convivencia que fortaleció su unión dentro del juego.
Galerías y Notas Azteca UNO